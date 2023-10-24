Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині поранення отримав 12-річний хлопчик

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“Удар по Білозерці. Серед потерпілих – дитина. Близько 3 години ночі окупанти обстріляли селище. Влучили в житловий будинок. Постраждали 4 людей з однієї родини. У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес. Також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків”, - написав Прокудін у Telegram.

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Також, за даними МВС, опівночі ворог завдав два авіаудари по селу Зміївка у Бериславському районі. Вже за годину запалювальними боєприпасами був обстріляний Херсонський район.

Російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 101 раз, 2 людей загинули, 14 отримали поранення.