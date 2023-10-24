Внаслідок ворожого обстрілу Білозерки на Херсонщині поранення отримав 12-річний хлопчик
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. російські війська у ніч на 24 жовтня обстріляли селище Білозерка Херсонської області. Влучили в житловий будинок, внаслідок чого поранення отримали четверо людей, серед них - 12-річний хлопчик. Про це повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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“Удар по Білозерці. Серед потерпілих – дитина. Близько 3 години ночі окупанти обстріляли селище. Влучили в житловий будинок. Постраждали 4 людей з однієї родини. У 12-річного хлопчика травматичне пошкодження стопи та гостра реакція на стрес. Також невротична реакція у жінки 50 років і двох чоловіків”, - написав Прокудін у Telegram.
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Також, за даними МВС, опівночі ворог завдав два авіаудари по селу Зміївка у Бериславському районі. Вже за годину запалювальними боєприпасами був обстріляний Херсонський район.
Російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 101 раз, 2 людей загинули, 14 отримали поранення.