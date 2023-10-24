По Херсонщині росіяни випустили близько 600 снарядів, є двоє загиблих, 14 поранених - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли Херсонську область 101 раз, є загиблі та поранені люди, повідомив у вівторок голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, пише УНН.
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"За минулу добу противник здійснив 101 обстріл, випустивши 597 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, танків, авіації та БПЛА. По місту Херсон ворог випустив 30 снарядів", - написав Прокудін у Telegram.
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Зі слів голови ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; об'єкт критичної інфраструктури та завод у Бериславі; територію парку у Херсоні.
"Через російську агресію 2 людини загинули, ще 14 - дістали поранення, з них - 1 дитина", - повідомив Прокудін.
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