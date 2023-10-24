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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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По Херсонской области россияне выпустили около 600 снарядов, есть двое погибших, 14 раненых - ОВА

Киев • УНН

 • 118255 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 101 раз, есть погибшие и раненые люди, сообщил во вторник глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, пишет УНН.

По Херсонской области россияне выпустили около 600 снарядов, есть двое погибших, 14 раненых - ОВА

Цитата

"За минувшие сутки противник совершил 101 обстрел, выпустив 597 снарядов из минометов, артиллерии, "Градов", АГС, танков, авиации и БПЛА. По городу Херсон враг выпустил 30 снарядов", - написал Прокудин в Telegram.

Детали

По словам главы ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области; объект критической инфраструктуры и завод в Бериславе; территорию парка в Херсоне.

"Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 14 - получили ранения, из них - 1 ребенок", - сообщил Прокудин.

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