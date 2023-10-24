В результате вражеского обстрела Белозерки на Херсонщине ранения получил 12-летний мальчик

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“Удар по Белозерке. Среди пострадавших – ребенок. Около 3 часов ночи оккупанты обстреляли поселок. Попали в жилой дом. Пострадали 4 человека из одной семьи. У 12-летнего мальчика травматическое повреждение стопы и острая реакция на стресс. Также невротическая реакция у женщины 50 лет и двух мужчин”, - написал Прокудин в Telegram.

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Также, по данным МВД, в полночь враг нанес два авиаудара по селу Змиевка в Бериславском районе. Уже через час зажигательными боеприпасами был обстрелян Херсонский район.

Российские войска за прошедшие сутки обстреляли Херсонскую область 101 раз, 2 человека погибли, 14 получили ранения.