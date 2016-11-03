Внаслідок вибуху у Голосіївському районі Києва постраждалих немає
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Внаслідок вибуху, який стався на даху гаража біля приватного будинку у Голосіївському районі Києва, постраждалих немає. Про це УНН повідомили у перс-службі поліції Києва.
До Голосіївського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про вибух, який стався на даху гаража біля приватного будинку на вулиці Єлисейській.
На місці події правоохоронці виявили та вилучили рештки невідомого вибухового пристрою та зареєстрували дані про подію в Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Голосіївського управління поліції.
Наразі вилучені предмети направили на експертні дослідження, вирішується питання щодо правової кваліфікації події.