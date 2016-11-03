В результате взрыва в Голосеевском районе Киева пострадавших нет

В Голосеевское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о взрыве, который произошел на крыше гаража возле частного дома на улице Елисейской.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли остатки неизвестного взрывного устройства и зарегистрировали данные о событии в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Изъятые предметы направили на экспертные исследования, решается вопрос о правовой квалификации события.