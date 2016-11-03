В результате взрыва в Голосеевском районе Киева пострадавших нет
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате взрыва, который произошел на крыше гаража возле частного дома в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
В Голосеевское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о взрыве, который произошел на крыше гаража возле частного дома на улице Елисейской.
На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли остатки неизвестного взрывного устройства и зарегистрировали данные о событии в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.
Изъятые предметы направили на экспертные исследования, решается вопрос о правовой квалификации события.