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15 марта, 19:03 • 115387 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 167096 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 138269 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130685 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112957 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 105558 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101476 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 135341 просмотра

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В результате взрыва в Голосеевском районе Киева пострадавших нет

В результате взрыва в Голосеевском районе Киева пострадавших нет

Киев • УНН

 • 9710 просмотра

КИЕВ. 3 октября. УНН. В результате взрыва, который произошел на крыше гаража возле частного дома в Голосеевском районе Киева, пострадавших нет. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.

В Голосеевское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о взрыве, который произошел на крыше гаража возле частного дома на улице Елисейской.

На месте происшествия правоохранители обнаружили и изъяли остатки неизвестного взрывного устройства и зарегистрировали данные о событии в журнале единого учета заявлений и сообщений Голосеевского управления полиции.

Изъятые предметы направили на экспертные исследования, решается вопрос о правовой квалификации события.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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