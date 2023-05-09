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Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули троє російських громадян

Внаслідок ударів Ізраїлю по Газі загинули троє російських громадян

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Російське представництво в Рамаллі повідомило у вівторок, що громадянина росії, його дружину і дитину було вбито в результаті ізраїльських авіаударів по Газі, передає УНН посилаючись на Times of Israel.

Цитата

"Його двоє інших дітей, які є громадянами росії, залишилися сиротами", - йдеться у повідомленні відомства.

Громадянин росії був ідентифікований як Джамал Хасван.

Міністерство охорони здоров'я Палестини також підтвердило, що Хасвана, дантиста і директора лікарні Аль-Вафа в Газі, було вбито внаслідок ізраїльських атак.

Деталі

Щонайменше 13 палестинців, у тому числі троє командирів угрупування бойовиків "Ісламський джихад", загинули внаслідок авіаударів Ізраїлю по сектору Газа.

Представники органів охорони здоров'я Палестини заявили, що серед загиблих вісім жінок та діти. Ще 20 людей отримали поранення.

Ізраїль заявив, що розпочав операцію проти бойовиків, які становлять безпосередню загрозу для його громадян.

"Ісламський джихад" поклявся помститися, і очікується, що бойовики, що базуються в Газі, дадуть відповідь ракетним обстрілом Ізраїлю.

Повідомляється, що офіційні особи Ізраїлю готуються до багатоденних бойових дій.

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