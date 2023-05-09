В результате ударов Израиля по Газе погибли трое российских граждан
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Российское представительство в Рамалле сообщило во вторник, что гражданин россии, его жена и ребенок были убиты в результате израильских авиаударов по Газе, передает УНН ссылаясь на Times of Israel.
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"Его двое других детей, которые являются гражданами россии, остались сиротами", — говорится в сообщении ведомства.
Гражданин россии был идентифицирован как Джамал Хасван.
Министерство здравоохранения Палестины также подтвердило, что Хасван, дантист и директор больницы Аль-Вафа в Газе, был убит в результате израильских атак.
Детали
По меньшей мере 13 палестинцев, в том числе трое командиров группировки боевиков "Исламский джихад", погибли в результате авиаударов Израиля по сектору Газа.
Представители органов здравоохранения Палестины заявили, что среди погибших восемь женщин и дети. Еще 20 человек получили ранения.
Израиль заявил, что начал операцию против боевиков, которые представляют непосредственную угрозу для его граждан.
"Исламский джихад" поклялся отомстить, и ожидается, что боевики, базирующиеся в Газе, ответят ракетным обстрелом Израиля.
Сообщается, что официальные лица Израиля готовятся к многодневным боевым действиям.