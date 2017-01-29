Внаслідок стрілянини в Одесі постраждала перехожа жінка
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 29 січня. УНН. Сьогодні вранці в Одесі сталася стрілянина. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі ГУНП в Одеській області.
Інцидент стався на Староконному базарі, де чоловік, який відкрив стрілянину, продавав собаку. Зустрів свого давнього знайомого, із котрим були неприязні відносини та посварилися. Після чого затриманий дістав із автомобіля обріз рушниці і вистрелив у свого знайомого, однак куля потрапила у жінку, яка проходила поруч.
Наразі чоловіка вже затримали правоохоронці і він перебуває в одному із райвідділів поліції м.Одеси, а постраждала жінка - у лікарні.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, під час спроби пограбувати банк у Луцьку поранили двох молодиків.