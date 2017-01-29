В результате стрельбы в Одессе пострадала прохожая женщина
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 29 января. УНН. Сегодня утром в Одессе произошла перестрелка. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе ГУНП в Одесской области.
Инцидент произошел на Староконном рынке, где человек, который открыл стрельбу, продавал собаку. Встретил своего старого знакомого, с которым был в неприязненных отношениях и поссорился. После чего задержанный достал из автомобиля обрез ружья и выстрелил в своего знакомого, однако пуля попала в женщину, которая проходила рядом.
Сейчас мужчину уже задержали правоохранители и он находится в одном из райотделов полиции Одессы, а пострадавшая женщина - в больнице.
Напомним, как сообщал УНН, при попытке ограбить банк в Луцке ранили двух молодых людей .