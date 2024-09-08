Внаслідок російського обстрілу на Донеччині 3 людини загинули і 1 поранена - ОВА
Київ • УНН
Внаслідок удару касетним боєприпасом по селищу Черкаське загинули три жінки, поранено чоловіка. Пошкоджено 9 будинків і автомобіль, на місці працюють відповідальні служби.
По селищу Черкаське у Донецькій області, зс рф завдали удар касетним боєприпасом. Внаслідок російського удару загинули троє жінок, також поранений чоловік.
Пише УНН із посиланням на Донецьку ОВА.
Щонайменше 3 людини загинули і 1 поранена внаслідок обстрілу Черкаського. Сьогодні зранку росіяни завдали удару по селищу касетним боєприпасом — вбили жінок 43, 45 і 53 років. Поранений чоловік доправлений до найближчої лікарні. - інформує Вадим Філашкін.
За даними ТГ-каналу Донецької ОВА, у селищі пошкоджені 9 будинків і автомобіль. На місці працюють всі відповідальні служби, триває обстеження.
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