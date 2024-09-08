В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА

По поселку Черкасское в Донецкой области, ссс рф нанесли удар кассетным боеприпасом. В результате российского удара погибли три женщины, также ранен мужчина.

Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА.

По меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Черкасского. Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом - убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу. - информирует Вадим Филашкин.

По данным ТГ-канала Донецкой ОГА, в поселке повреждены 9 домов и автомобиль. На месте работают все ответственные службы, продолжается обследование.

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