В результате российского обстрела в Донецкой области 3 человека погибли и 1 ранен - ОВА
Киев • УНН
В результате удара кассетным боеприпасом по поселку Черкасское погибли три женщины, ранен мужчина. Повреждены 9 домов и автомобиль, на месте работают ответственные службы.
По поселку Черкасское в Донецкой области, ссс рф нанесли удар кассетным боеприпасом. В результате российского удара погибли три женщины, также ранен мужчина.
Пишет УНН со ссылкой на Донецкую ОГА.
По меньшей мере 3 человека погибли и 1 ранен в результате обстрела Черкасского. Сегодня утром россияне нанесли удар по поселку кассетным боеприпасом - убили женщин 43, 45 и 53 лет. Раненый мужчина доставлен в ближайшую больницу. - информирует Вадим Филашкин.
По данным ТГ-канала Донецкой ОГА, в поселке повреждены 9 домов и автомобиль. На месте работают все ответственные службы, продолжается обследование.
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