Внаслідок падіння плити на Дніпропетровщині загинула дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Внаслідок падіння залізобетонної плити у Дніпропетровській області помер хлопчик та травмувався чоловік. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
“16-го березня о 17:05 до Служби порятунку „101“ надійшло повідомлення про те, що по вулиці Артемонова у селі Варварівка Юр’ївського району на території недобудованого будинку сталося руйнування конструкції, де впали залізобетонна плита та перекриття, внаслідок чого постраждали 2 особи”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за вказаною адресою терміново виїхали надзвичайники.
“По прибуттю рятувальників до місця події з’ясувалось, що попередньо сталося падіння 2-х плит перекриття між першим та другим поверхом будинку. Внаслідок падіння плит загинув хлопчик 2007 року народження та притисло ногу чоловіку 1992 року народження”, — повідомили рятувальники.
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Пізніше, за допомогою двох телескопічних навантажувачів залізобетону плиту було піднято, а потерпілого чоловіка — звільнено. Його з попереднім діагнозом “синдром тривалого стиснення лівої ноги, травматична ампутація нижньої кінцівки, стан тяжкий” госпіталізовано до реанімаційного відділення міської лікарні № 4 міста Павлограда“, — додають рятувальники, та зазначають, що “тіло хлопчика вилучено з-під уламків”.
Нагадаємо, на Дніпропетровщині через пустощі з вогнем одна дитина загинула, ще двох госпіталізовано.