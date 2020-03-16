В результате падения плиты в Днепропетровской области погиб ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В результате падения железобетонной плиты в Днепропетровской области умер мальчик и травмировался мужчина. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
“16-го марта в 17:05 в Службу спасения „101“ поступило сообщение о том, что по улице Артемонова в селе Варваровка Юрьевского района на территории недостроенного дома произошло разрушение конструкции, где упали железобетонная плита и перекрытия, в результате чего пострадали 2 лица”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что по указанному адресу срочно выехали чрезвычайники.
“По прибытию спасателей на место происшествия выяснилось, что предварительно произошло падение 2-х плит перекрытия между первым и вторым этажом дома. В результате падения плит погиб мальчик 2007 года рождения и прижало ногу мужчине 1992 года рождения”, — сообщили спасатели.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Одесской области легковушка BMW въехал в столб, погибли два человека
Позже, с помощью двух телескопических погрузчиков железобетонную плиту подняли, а пострадавшего мужчину — освободили. Его с предварительным диагнозом “синдром длительного сжатия левой ноги, травматическая ампутация нижней конечности, состояние тяжелое” госпитализировали в реанимационное отделение городской больницы № 4 города Павлограда“, — добавляют спасатели, и отмечают, что “тело мальчика изъято из-под обломков”.
Напомним, в Днепропетровской области из-за шалости с огнем один ребенок погиб, еще двое госпитализированы.