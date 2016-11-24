Внаслідок обвалу на електростанції в Китаї загинули щонайменше 67 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. Кількість загиблих внаслідок обвалу на електростанції в Китаї збільшилась до 67 осіб. Про це повідомляє AP з посиланням на місцеву владу, передає УНН.
Зазначається, що внаслідок обвалу загинуло 67 осіб, двоє працівників отримали поранення та ще одна людина вважається зниклою безвісти.
Як повідомляв УНН, 24 листопада у китайській провінції Цзянси сталося обвалення споруджуваної електростанції.
Інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7:00 за місцевим часом.
Обвалилася недобудована охолоджувальна башта (градирня) електростанції.