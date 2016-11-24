Внаслідок обвалу на електростанції в Китаї загинули щонайменше 67 осіб

Зазначається, що внаслідок обвалу загинуло 67 осіб, двоє працівників отримали поранення та ще одна людина вважається зниклою безвісти.

Як повідомляв УНН, 24 листопада у китайській провінції Цзянси сталося обвалення споруджуваної електростанції.

Інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7:00 за місцевим часом.

Обвалилася недобудована охолоджувальна башта (градирня) електростанції.

Раніше повідомлялось про 40 загиблих.