В результате обвала на электростанции в Китае погибли по меньшей мере 67 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Количество погибших в результате обвала на электростанции в Китае увеличилось до 67 человек. Об этом сообщает AP со ссылкой на местные власти, передает УНН.
Отмечается, что в результате обвала погибли 67 человек, двое работников получили ранения и еще один человек считается пропавшим без вести.
Как сообщал УНН, 24 ноября в китайской провинции Цзянси произошло обрушение строящейся электростанции.
Инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 07:00 по местному времени.
Обвалилась недостроенная охлаждающая башня (градирня) электростанции.