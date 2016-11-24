В результате обвала на электростанции в Китае погибли по меньшей мере 67 человек

Отмечается, что в результате обвала погибли 67 человек, двое работников получили ранения и еще один человек считается пропавшим без вести.

Как сообщал УНН, 24 ноября в китайской провинции Цзянси произошло обрушение строящейся электростанции.

Инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 07:00 по местному времени.

Обвалилась недостроенная охлаждающая башня (градирня) электростанции.

Ранее сообщалось о 40 погибших.