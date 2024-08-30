Внаслідок обстрілу Харкова загинула юна художниця Ніка Кожушко
Київ • УНН
Під час обстрілу Харкова загинула талановита юна художниця Ніка Кожушко. За годину до смерті вона надіслала свій останній малюнок, про що повідомив письменник Сергій Жадан.
Сьогодні під час обстрілу Харкова загинула юна художниця Ніка Кожушко. Про це повідомив письменник Сергій Жадан, передає УНН.
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Ніка Кожушко - дуже юна, щира і обдарована. За годину до смерті надіслала свій новий малюнок. Себто, свій останній малюнок – написав Жадан
Він підкреслив, що ця втрата є ще одним трагічним нагадуванням про жорстокість війни, яка забирає життя та знищує майбутнє України.
Росіяни продовжують нищити наше майбутнє. Цьому немає пояснення. І прощення теж немає. – додав Жадан.
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