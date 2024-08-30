В Офісі Президента показали наслідки удару рф по Харкову
Київ • УНН
Офіс Президента України повідомив про черговий удар російських військ по цивільних об'єктах у Харкові. Андрій Єрмак опублікував відео наслідків атаки.
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі наслідки атаки рф по цивільних у Харкові, повідомляє УНН.
"Харків. росіяни знову вдарили по цивільних", - відписав відео Єрмак.
У результаті влучання ворожого КАБу в підʼїзд 12-поверхового будинку у Харкові є жертви та поранені.