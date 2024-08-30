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В Офісі Президента показали наслідки удару рф по Харкову

В Офісі Президента показали наслідки удару рф по Харкову

Київ • УНН

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Офіс Президента України повідомив про черговий удар російських військ по цивільних об'єктах у Харкові. Андрій Єрмак опублікував відео наслідків атаки.

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак опублікував у своєму Telegram-каналі наслідки атаки рф по цивільних у Харкові, повідомляє УНН

"Харків. росіяни знову вдарили по цивільних", - відписав відео Єрмак. 

У результаті влучання ворожого КАБу в підʼїзд 12-поверхового будинку у Харкові є жертви та поранені

Тетяна Краєвська

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Війна

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