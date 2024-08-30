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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Офисе Президента показали последствия удара рф по Харькову

В Офисе Президента показали последствия удара рф по Харькову

Киев  •  УНН

30 августа 2024, 13:16  •  9890 просмотра

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Офис Президента Украины сообщил об очередном ударе российских войск по гражданским объектам в Харькове. Андрей Ермак опубликовал видео последствий атаки.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале последствия атаки рф по гражданским в Харькове, сообщает УНН

"Харьков. россияне снова ударили по гражданским", - отписал видео Ермак. 

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