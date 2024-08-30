В Офисе Президента показали последствия удара рф по Харькову
Киев • УНН
Офис Президента Украины сообщил об очередном ударе российских войск по гражданским объектам в Харькове. Андрей Ермак опубликовал видео последствий атаки.
Глава Офиса Президента Андрей Ермак опубликовал в своем Telegram-канале последствия атаки рф по гражданским в Харькове, сообщает УНН.
"Харьков. россияне снова ударили по гражданским", - отписал видео Ермак.
В результате попадания вражеского КАБа в подъезд 12-этажного дома в Харькове есть жертвы и раненые.