В результате обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко
Киев • УНН
Во время обстрела Харькова погибла талантливая юная художница Ника Кожушко. За час до смерти она прислала свой последний рисунок, о чем сообщил писатель Сергей Жадан.
Сегодня во время обстрела Харькова погибла юная художница Ника Кожушко. Об этом сообщил писатель Сергей Жадан, передает УНН.
Детали
Ника Кожушко - очень юная, искренняя и одаренная. За час до смерти прислала свой новый рисунок. То есть, свой последний рисунок - написал Жадан
Он подчеркнул, что эта потеря является еще одним трагическим напоминанием о жестокости войны, которая уносит жизни и уничтожает будущее Украины.
Россияне продолжают уничтожать наше будущее. Этому нет объяснения. И прощения тоже нет, - добавил Жадан.
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