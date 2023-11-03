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Внаслідок нічної атаки рф серйозно пошкоджено навчальний заклад у Харкові - мер

Київ • УНН

 • 117965 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Харків ударними дронами типу Shahed постраждала будівля навчального закладу, також влучання зафіксовані у СТО та гуртожиток для переселенців. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.

Внаслідок нічної атаки рф серйозно пошкоджено навчальний заклад у Харкові - мер

Цитата

"Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамвая №27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений", - йдеться у повідомленні Терехова у Telegram.

Деталі

Зазначається, що інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії.

Інші влучання, з його слів, прийшлися на СТО та гуртожиток, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам - поряд з місцями прильотів будемо ремонтувати дахи.

"Стосовно постраждалих. По допомогу звернулося кілька людей. Вони не мають поранень, але перебувають у стані стресу. Лікарі надають їм необхідну психологічну допомогу", - зазначив Терехов.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Харків уночі ворог атакував 4 "шахедами", 8 містян мали гостру реакцію на стрес, у тому числі двоє дітей - ОВА

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