Внаслідок нічної атаки рф серйозно пошкоджено навчальний заклад у Харкові - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Внаслідок нічної атаки російських окупантів на Харків ударними дронами типу Shahed постраждала будівля навчального закладу, також влучання зафіксовані у СТО та гуртожиток для переселенців. Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов, пише УНН.
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"Внаслідок нічних ворожих атак серйозно постраждала будівля одного з навчальних закладів міста. Зараз знімаємо контактну мережу, аби працівники ДСНС мали змогу розібрати завали зсередини. Рух трамвая №27 на цій ділянці, відповідно, на деякий час зупинений", - йдеться у повідомленні Терехова у Telegram.
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Зазначається, що інженерні комунікації не пошкоджені, але до усунення певних труднощів у частині Основʼянського району працюватиме аварійний режим відключення електроенергії.
Інші влучання, з його слів, прийшлися на СТО та гуртожиток, у якому проживали переселенці. Також чимало шкоди завдано житловим будинкам - поряд з місцями прильотів будемо ремонтувати дахи.
"Стосовно постраждалих. По допомогу звернулося кілька людей. Вони не мають поранень, але перебувають у стані стресу. Лікарі надають їм необхідну психологічну допомогу", - зазначив Терехов.
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