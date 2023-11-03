В результате ночной атаки рф серьезно повреждено учебное заведение в Харькове - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. В результате ночной атаки российских оккупантов на Харьков ударными дронами типа Shahed пострадало здание учебного заведения, также попадания зафиксированы в СТО и общежитие для переселенцев. Об этом сообщает мэр Харькова Игорь Терехов, пишет УНН.
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"В результате ночных вражеских атак серьезно пострадало здание одного из учебных заведений города. Сейчас снимаем контактную сеть, чтобы работники ГСЧС могли разобрать завалы изнутри. Движение трамвая №27 на этом участке, соответственно, на некоторое время остановлено", - говорится в сообщении Терехова в Telegram.
Детали
Отмечается, что инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных трудностей в части Основянского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии.
Другие попадания, по его словам, пришлись на СТО и общежитие, в котором проживали переселенцы. Также немало вреда нанесено жилым домам - рядом с местами прилетов будем ремонтировать крыши.
"Относительно пострадавших. За помощью обратилось несколько человек. Они не имеют ранений, но находятся в состоянии стресса. Врачи оказывают им необходимую психологическую помощь", - отметил Терехов.
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