Харків уночі ворог атакував 4 "шахедами", 8 містян мали гостру реакцію на стрес, у тому числі двоє дітей - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські війська у ніч на 3 листопада вдарили по Харкову, попередньо, чотирма ударними дронами типу Shahed, до медиків звернулося 8 містях з гострою реакцією на стрес, у тому числі 2 дітей, повідомив у п'ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Цієї ночі, близько 00:45, ворог завдав по місту Харків удар, попередньо, 4-ма БПЛА-камікадзе типу "шахед". Пошкоджено 2 гаражі, 4 легкових автомобілі та господарча споруда. Частково зруйновано заклад освіти. Також пошкодження зазнала будівля СТО, не діючий швейний цех та житловий будинок. Сталися пожежі. До медиків звернулося 8 харків'ян з гострою реакцією на стрес, в тому числі 2 дітей. Отримали допомогу на місці. Поранень ніхто не зазнав", - вказав Синєгубов у Telegram.
Деталі
Зі слів голови ОВА, також вночі, близько 23:45, обстріляне село Коротич Харківського району, пошкоджено дві нежитлові будівлі, сталися пожежі.
Протягом доби, за даними Синєгубова, ворог обстрілював Харківський, Чугуївський та Куп'янський райони. Зокрема, під ударами були: Вовчанськ, Гатище, Тернова, Дворічна, Синьківка та інші населені пункти.
Доповнення
"На Куп'янському напрямку наші захисники відбили 10 ворожих атак в районах Синьківки, Петропавлівки та Іванівки", - вказав голова ОВА.