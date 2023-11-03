Нічна ворожа атака дронами на Харків: було близько 10 влучань, горіла СТО - прокуратура
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час дронової атаки російських військ на Харків у ніч на 3 листопада було близько 10 влучань, внаслідок одного з них зайнялася СТО, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у відеокоментарі, пише УНН.
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"Близько 12-ї та 1-ї години ночі росіяни здійснили серію ударів "шахедами" по місту Харкову. Удари були зокрема по Шевченківському, Основ'янському району та передмісті Харкова. Усього було близько 10-ти влучань. Усі ці дрони були запущені з прилеглої до Харківської області території рф. Інформації про травмованих або загиблих осіб немає. Удари були по цивільній інфраструктурі, зокрема по житлових будинках. Під час одного з таких ударів зайнялася станція технічного обслуговування та двоповерхова нежитлова будівля, яка знаходилася поряд", - сказав Чубенко.
Деталі
Як повідомили у ГУНП в області, щонайменше 10 російських безпілотників вдарили по цивільній інфраструктурі під час масованої атаки армії рф на Харків та передмістя.
"За попередніми даними, постраждалих немає. У трьох місцевих мешканців лікарі діагностували гостру реакцію на стрес", - вказали у поліції.
Внаслідок влучання безпілотників, як повідомили у поліції, горіли гаражі, палали автівки. Пошкоджені господарчі споруди.
"Було влучання в навчальний заклад. Зруйновано 2 та 3 поверхи, дах будівлі, горіли конструктивні елементи. Також внаслідок обстрілу горів житловий будинок, СТО, адмінбудівля. Усі пожежі локалізовані", - повідомили деталі у поліції.
За цим фактом, зі слів речника прокуратури, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України - це порушення законів та звичаїв війни.
Нагадаємо
У ніч на 3 листопада окупанти завдали удари по Харкову та передмістю дронами-камікадзе.