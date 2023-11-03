Нічна ворожа атака дронами на Харків: було близько 10 влучань, горіла СТО - прокуратура

КИЇВ. 3 листопада. УНН. Під час дронової атаки російських військ на Харків у ніч на 3 листопада було близько 10 влучань, внаслідок одного з них зайнялася СТО, повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко у відеокоментарі, пише УНН.