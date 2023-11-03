Ночная вражеская атака дронами на Харьков: было около 10 попаданий, горела СТО - прокуратура
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Во время дроновой атаки российских войск на Харьков в ночь на 3 ноября было около 10 попаданий, в результате одного из них загорелась СТО, сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко в видеокомментарии, пишет УНН.
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"Около 12-ти и 1-го часа ночи россияне совершили серию ударов "шахедами" по городу Харькову. Удары были в частности по Шевченковскому, Основянскому району и пригороду Харькова. Всего было около 10-ти попаданий. Все эти дроны были запущены с прилегающей к Харьковской области территории рф. Информации о травмированных или погибших лицах нет. Удары были по гражданской инфраструктуре, в частности по жилым домам. Во время одного из таких ударов загорелась станция технического обслуживания и двухэтажное нежилое здание, которое находилось рядом", - сказал Чубенко.
Детали
Как сообщили в ГУНП в области, по меньшей мере 10 российских беспилотников ударили по гражданской инфраструктуре во время массированной атаки армии рф на Харьков и пригород.
"По предварительным данным, пострадавших нет. У трех местных жителей врачи диагностировали острую реакцию на стресс", - указали в полиции.
В результате попадания беспилотников, как сообщили в полиции, горели гаражи, горели машины. Повреждены хозяйственные постройки.
"Было попадание в учебное заведение. Разрушены 2 и 3 этажи, крыша здания, горели конструктивные элементы. Также в результате обстрела горел жилой дом, СТО, админздание. Все пожары локализованы", - сообщили детали в полиции.
По данному факту, по словам представителя прокуратуры, открыто уголовное производство по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины - это нарушение законов и обычаев войны.
Напомним
В ночь на 3 ноября оккупанты нанесли удары по Харькову и пригороду дронами-камикадзе.