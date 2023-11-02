“Ворог бʼє по Харкову” — Терехов
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. Російські військові гатять по Харкову ударними дронами. Прильоти підтвердив міський голова Ігор Терехов, передає УНН.
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“Ворог бʼє по Харкову. Є прильоти в одному з районів міста по цивільним обʼєктам”, — написав Терехов у своєму телеграм каналі.
Деталі
За даними Харківського мера на місці прильоту спалахнула пожежа. Її вже локалізують рятувальники.
Щодо постраждалих інформація не надходила.
Доповнення
Влучання також зафіксовані в області. За даними очільника ОВА Олега Синєгубова прилетіло в одному з населених пунктів Харківського району,
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Нагадаємо
Раніше УНН повідомляв про те, що в Харкові пролунав вибух. Як повідомляли моніторингові групи, з російської бєлгородської області на Харківщину рухались розвідувальні дрони.