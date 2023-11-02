Вибух пролунав у Харкові - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. У Харкові пролунав вибух, передає УНН із посиланням на Суспільне.
Деталі
У Харківській області оголошена повітняна тривога.
Як повідомляли моніторингові групи, з російської бєлгородської області на Харківщину рухались розвідувальні дрони.
Повітряні сили інформацію про дрони та вибухи наразі не коментували.
Додамо
Раніше вибухи пролунали у Херсонській та Одеській областях. Також моніторингові групи повідомляли про роботу ППО на Полтавщині та Дніпропетровщині.