Взрыв прогремел в Харькове - СМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.
Детали
В Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Как сообщали мониторинговые группы, из российской белгородской области на Харьковщину двигались разведывательные дроны.
Воздушные силы информацию о дронах и взрывах пока не комментировали.
Добавим
Ранее взрывы прогремели в Херсонской и Одесской областях. Также мониторинговые группы сообщали о работе ПВО в Полтавской и Днепропетровской областях.