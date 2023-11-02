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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Киев • УНН

 • 2257144 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. В Харькове прогремел взрыв, передает УНН со ссылкой на Суспільне.

Взрыв прогремел в Харькове - СМИ

Детали

В Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Как сообщали мониторинговые группы, из российской белгородской области на Харьковщину двигались разведывательные дроны.

Воздушные силы информацию о дронах и взрывах пока не комментировали.

Добавим

Ранее взрывы прогремели в Херсонской и Одесской областях. Также мониторинговые группы сообщали о работе ПВО в Полтавской и Днепропетровской областях.

Украинские Национальные Новости

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