"Враг бьет по Харькову" — Терехов
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские военные бьют по Харькову ударными дронами. Прилеты подтвердил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.
Цитата
“Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам”, — написал Терехов в своем телеграм канале.
Детали
По данным Харьковского мэра на месте прилета вспыхнул пожар, который уже локализуют спасатели.
О пострадавших информация не поступала.
Дополнение
Попадания также зафиксированы в области. По данным главы ОВА Олега Синегубова прилетело в одном из населенных пунктов Харьковского района,
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Напомним
Ранее УНН сообщал о том, что в Харькове прогремел взрыв. Как сообщали мониторинговые группы, из российской Белгородской области на Харьковщину двигались разведывательные дроны.