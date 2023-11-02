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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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"Враг бьет по Харькову" — Терехов

Киев • УНН

 • 277547 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские военные бьют по Харькову ударными дронами. Прилеты подтвердил городской голова Игорь Терехов, передает УНН.

"Враг бьет по Харькову" — Терехов

Цитата

“Враг бьет по Харькову. Есть прилеты в одном из районов города по гражданским объектам”, — написал Терехов в своем телеграм канале.

Детали

По данным Харьковского мэра на месте прилета вспыхнул пожар, который уже локализуют спасатели.

О пострадавших информация не поступала.

Дополнение

Попадания также зафиксированы в области. По данным главы ОВА Олега Синегубова прилетело в одном из населенных пунктов Харьковского района,

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Напомним

Ранее УНН сообщал о том, что в Харькове прогремел взрыв. Как сообщали мониторинговые группы, из российской Белгородской области на Харьковщину двигались разведывательные дроны.

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