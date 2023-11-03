На Авдіївському напрямку відбито близько 10 атак ворога, за добу на фронті 50 боєзіткнень - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На Авдіївському напрямку Сили оборони відбили близько 10 ворожих атак, ворог хотів відновити положення біля Роботиного, Кліщівки та Андріївки, але безуспішно, повідомили у ранковому зведенні у п'ятницю у Генеральному штабі ЗСУ, пише УНН.
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"Протягом минулої доби відбулося 50 бойових зіткнень", - вказали у Генштабі.
Деталі
Як повідомили у Генштабі, ситуація за напрямками наступна:
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- На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка Харківської області, де наші захисники відбили близько 10 атак противника.
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- На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.
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- На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення в районах Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили близько 10 атак. Також противник вів безуспішні штурмові дії біля Південного Донецької області. У той же час, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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- На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону та завдають противнику значних втрат. Безуспішними були наступальні дії окупантів біля населених пунктів Степове, Тоненьке, Сєверне, Первомайське Донецької області. Тут Сили оборони відбили близько 10 атак ворога.
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- На Мар'їнському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де українські воїни відбили понад 20 атак.
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- На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Пречистівки та Старомайорського Донецької області.
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- На Запорізькому напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення біля Роботиного Запорізької області.
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- На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.
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Доповнення
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