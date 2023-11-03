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На Авдеевском направлении отбито около 10 атак врага, за сутки на фронте 50 боестолкновений - Генштаб

Киев • УНН

 • 102916 просмотра

КИЕВ. 3 ноября. УНН. На Авдеевском направлении Силы обороны отбили около 10 вражеских атак, враг хотел восстановить положение у Работино, Клещевки и Андреевки, но безуспешно, сообщили в утренней сводке в пятницу в Генеральном штабе ВСУ, пишет УНН.

На Авдеевском направлении отбито около 10 атак врага, за сутки на фронте 50 боестолкновений - Генштаб

Цитата

"За прошедшие сутки произошло 50 боевых столкновений", - указали в Генштабе.

Детали

Как сообщили в Генштабе, ситуация по направлениям следующая:

  • На Купянском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенных пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, где наши защитники отбили около 10 атак противника.
  • На Лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
  • На Бахмутском направлении оккупанты безуспешно пытались восстановить утраченное положение в районах Клещеевки и Андреевки. Здесь наши защитники отбили около 10 атак. Также противник вел безуспешные штурмовые действия возле Пивденного Донецкой области. В то же время, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.
  • На Авдеевском направлении враг при поддержке авиации не оставляет попыток окружить Авдеевку, но наши воины стойко держат оборону и наносят противнику значительные потери. Безуспешными были наступательные действия оккупантов у населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Первомайское Донецкой области. Здесь Силы обороны отбили около 10 атак врага.
  • На Марьинском направлении захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районе Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где украинские воины отбили более 20 атак.
  • На Шахтерском направлении противник вел безуспешные штурмовые действия вблизи Пречистовки и Старомайорского Донецкой области.
  • На Запорожском направлении враг безуспешно пытался восстановить утраченное положение возле Работино Запорожской области.
  • На Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Дополнение

В небе над Украиной ночью уничтожили 24 из 38 "шахедов" и ракету Х-59.

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