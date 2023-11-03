Харьков ночью враг атаковал 4 "шахедами", 8 горожан имели острую реакцию на стресс, в том числе двое детей - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. Российские войска в ночь на 3 ноября ударили по Харькову, предварительно, четырьмя ударными дронами типа Shahed, к медикам обратилось 8 человек с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей, сообщил в пятницу глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Этой ночью, около 00:45, враг нанес по городу Харьков удар, предварительно, 4-мя БПЛА-камикадзе типа "шахед". Повреждены 2 гаража, 4 легковых автомобиля и хозяйственная постройка. Частично разрушено учебное заведение. Также повреждению подверглось здание СТО, не действующий швейный цех и жилой дом. Произошли пожары. К медикам обратилось 8 харьковчан с острой реакцией на стресс, в том числе 2 детей. Получили помощь на месте. Ранений никто не получил", - указал Синегубов в Telegram.
Детали
По словам главы ОВА, также ночью, около 23:45, обстреляно село Коротич Харьковского района, повреждены два нежилых здания, произошли пожары.
В течение суток, по данным Синегубова, враг обстреливал Харьковский, Чугуевский и Купянский районы. В частности, под ударами были: Волчанск, Гатище, Терновая, Двуречная, Синьковка и другие населенные пункты.
Дополнение
"На Купянском направлении наши защитники отбили 10 вражеских атак в районах Синьковки, Петропавловки и Ивановки", - указал глава ОВА.