Внаслідок негоди в Україні знеструмлено 602 населені пункти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Станом на 7:00 31 січня внаслідок ускладнення погодних умов (опади та пориви вітру) через спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП в Україні залишаються знеструмленими 602 населені пункти у двох областях. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
Знеструмленими залишаються 440 населених пунктів у Сумській області та 162 – у Чернігівській. До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.
Рух автомобільного транспорту на автодорогах України забезпечено.
Для забезпечення проїзду на дорогах від Укравтодору залучено 487 працівників та 366 одиниць техніки.
Нагадаємо, у Сумах через негоду маршрутка в’їхала у стовп, постраждали 10 пасажирів.