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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

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Вследствие непогоды в Украине обесточены 602 населенных пункта

Киев • УНН

 • 19912 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 7:00 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Вследствие непогоды в Украине обесточены 602 населенных пункта

Обесточенными остаются 440 населенных пунктов в Сумской области и 162 - в Черниговской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено.

Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 487 работников и 366 единиц техники.

Напомним, в Сумах из-за непогоды маршрутка въехала в столб, пострадали 10 пассажиров.

Украинские Национальные Новости

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