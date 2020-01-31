Вследствие непогоды в Украине обесточены 602 населенных пункта
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. По состоянию на 7:00 31 января в результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) из-за срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП в Украине остаются обесточенными 602 населенных пункта в двух областях. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
Обесточенными остаются 440 населенных пунктов в Сумской области и 162 - в Черниговской. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Движение автомобильного транспорта на автодорогах Украины обеспечено.
Для обеспечения проезда на дорогах от Укравтодора привлечено 487 работников и 366 единиц техники.
Напомним, в Сумах из-за непогоды маршрутка въехала в столб, пострадали 10 пассажиров.