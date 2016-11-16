Внаслідок негоди до 70 населених пунктів ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Станом на ранок 16 листопада в Україні внаслідок негоди рух ускладнено до 70 населених пунктів. Про це УНН повідомили у прес-службі ДСНС України.
Станом на 7:00 год. 16 проїзд ускладнено до 70 населених пунктів, зокрема, в Хмельницькій області — до 27 н.п., Тернопільській області — до 36 н.п. Івано-Франківська області — до 7 н.п.
Рятувальники вивільнили із снігових заметів близько 3 тис. 30 автомобілів, у яких перебувало 8 тис. 336 осіб. Важкою інженерною технікою ДСНС розчищено близько 770 км доріг.
Для ліквідації наслідків негоди, відновлення нормальних умов життєдіяльності населення, було залучено 5 тис. 107 чол. та 2 тис. 413 од. тех. (від ДСНС — 2 тис. 331 чол. і 742 од. тех., від Укравтодору — 2 тис. 294 чол. і 1 тис. 509 од. тех., від Укренерго — 482 чол. та 162 од. тех.).