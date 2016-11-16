В результате непогоды в направлении 70 населенных пунктов затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. По состоянию на утро 16 ноября в Украине в результате непогоды движение затруднено в направлении 70 населенных пунктов. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГосЧС Украины.
По состоянию на 07:00 ч. 16 ноября проезд затруднен в направлении 70 населенных пунктов, в частности, в Хмельницкой области - в 27 н.п., Тернопольской области - в 36 н.п., Ивано-Франковской области - в 7 н.п.
Спасатели освободили из снежных заносов около 3 тыс. 30 автомобилей, в которых находилось 8 тыс. 336 человек. Тяжелой инженерной техникой ГосЧС расчистили около 770 км дорог.
Для ликвидации последствий непогоды, восстановления нормальных условий жизнедеятельности населения, были привлечены 5 тыс. 107 чел. и 2 тыс. 413 ед. тех. (от ГосЧС - 2 тыс. 331 чел. и 742 ед. тех., от Укравтодора - 2 тыс. 294 чел. и 1 тыс. 509 ед. тех., от Укрэнерго - 482 чел. и 162 ед. тех.).