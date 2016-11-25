Внаслідок ДТП на Донеччині постраждало семеро людей
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Внаслідок ДТП на автодорозі Мар'їнка-Курахове постраждало семеро людей, серед них дитина. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Неподалік Мар’їнського блокпосту автомобіль “ВАЗ-2141” зіткнувся з автомобілем “Ланос”. У результаті ДТП постраждало 7 жителів окупованого Донецька, у тому числі 11-місячна дитина.
За попередньою інформацією у результаті ДТП водій та двоє пасажирів “ВАЗ-2141” отримали переломи, а четверо людей, у тому числі і немовля, які знаходилися в іншій автівці, — незначні ушкодження. Один із пасажирів “Ланосу” взагалі не постраждав.
Всі учасники ДТП — жителі окупованого Донецька. Наразі вони доставлені до Курахівської лікарні.
Поліцейські встановлюють причину аварії.