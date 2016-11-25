В результате ДТП в Донецкой области пострадали семь человек

Неподалеку Марьинского блокпоста автомобиль "ВАЗ-2141" столкнулся с автомобилем "Ланос". В результате ДТП пострадали 7 жителей оккупированного Донецка, в том числе 11-месячный ребенок.

По предварительной информации в результате ДТП водитель и двое пассажиров "ВАЗ-2141" получили переломы, а четыре человека, в том числе и ребенок, которые находились в другой машине, - незначительные повреждения. Один из пассажиров "Ланоса" вообще не пострадал.

Все участники ДТП - жители оккупированного Донецка. Сейчас они доставлены в Кураховскую больницу.

Полицейские устанавливают причину аварии.