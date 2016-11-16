Внаслідок ДТП на Донеччині постраждали двоє неповнолітніх
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Внаслідок ДТП в центрі Маріуполя постраждали двоє неповнолітніх дівчат. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Донецької області.
Так, близько 16:15 поліцейський почув неподалік від будівлі Центрального відділу поліції удар та звук від гальм коліс автівки. Негайно він викликав швидку допомогу. На місце ДТП була спрямована слідчо-оперативну групу поліції.
Встановлено, що внаслідок аварії постраждали дві дівчинки. Одна 2003 року народження, анкетні дані іншої наразі встановлюються. Їх доправлено до медустанови. За попередніми даними дівчата перетинали дорогу на заборонений сигнал світлофору.
Водій автомобіля “Деу”, 1979 року народження на момент прибуття правоохоронців знаходився на місці пригоди.
Першочергові слідчі та оперативні заходи тривають.