В результате ДТП в Донецкой области пострадали двое несовершеннолетних
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. В результате ДТП в центре Мариуполя пострадали двое несовершеннолетних девушек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Донецкой области.
Так, около 16:15 полицейский услышал неподалеку от здания Центрального отдела полиции удар и звук от тормозов колес автомобиля. Немедленно он вызвал скорую помощь. На место ДТП была направлена следственно-оперативная группа полиции.
Установлено, что в результате аварии пострадали две девочки. Одна 2003 года рождения, анкетные данные другой устанавливаются. Они доставлены в медучреждения. По предварительным данным девушки пересекали дорогу на запрещающий сигнал светофора.
Водитель автомобиля "Дэу", 1979 года рождения на момент прибытия правоохранителей находился на месте происшествия.
Первоочередные следственные и оперативные мероприятия продолжаются.