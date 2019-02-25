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Внаслідок аварії на шахті в Китаї загинули 22 особи

Внаслідок аварії на шахті в Китаї загинули 22 особи

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 лютого. УНН. Внаслідок аварії на шахті в автономному регіоні Внутрішня Монголія у Китаї загинули 22 шахтаря, ще 29 дістали поранень. Про це повідомляє УНН з посиланням на China Global Television Network.

Інцидент стався через несправність гальм в автобусі, який перевозив гірників у шахті. 15 осіб загинуло на місці, одна загинула на шляху до лікарні й шестеро - на лікарняних ліжках.

З 29 поранених 23 знаходяться в критичному стані. Поліція затримала 10 осіб, відповідальних за аварію.

Раніше УНН повідомляв, що у Китаї туристи вибрались на канатний міст та розгойдали його, внаслідок чого він обірвався. На щастя туристів, вони були пристібнуті до ременів безпеки і не впали. 

Нагадаємо, в результаті обвалення житлового будинку в місті Фучжоу на сході Китаю вранці 16 лютого постраждали 17 осіб. 

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