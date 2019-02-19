У Китаї обірвався канатний міст з туристами

У провінції Гуандун, південний Китай, група з жерсті туристів була помічена на мотузковому мосту. На середині моста один з туристів почав розгойдувати міст і стрибати на ньому. В результаті чого, мотузковий міст з туристами обірвався.

За повідомленнями китайських ЗМІ, міст, одна з визначних пам'яток вілли Бейгуйюань в районі Яндун міста Янцзян, знаходився на висоті 8 футів над водою.

Туристів врятувало те, що всі вони були з ременями безпеки і їх врятували без будь-яких травм.

Міст був закритий на невизначений термін.

Нагадаємо, 13 лютого, в селі Лисівці Заліщицького району обрушився міст , який проходив через річку Серет.



