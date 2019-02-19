В Китае оборвался канатный мост с туристами

В провинции Гуандун, южный Китай, группа из жести туристов была замечена на веревочном мосту. На средине моста один из туристов начал раскачивать мост и прыгать на нем. В результате чего, веревочный мост с туристами оборвался.

По сообщениям китайских СМИ, мост, одна из достопримечательностей виллы Бэйгуйюань в районе Яндун города Янцзян, находился на высоте 8 футов над водой.

Туристов спасло то, что все они были с ремнями безопасности и их спасли без каких-либо травм.

Мост был закрыт на неопределенный срок.

Напомним, 13 февраля, в селе Лысовцы Залещицкого района обрушился мост, который проходил через реку Серет.



