В результаті обвалення будинку на сході Китаю постраждали 17 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 16 лютого. УНН. В результаті обвалення житлового будинку в місті Фучжоу на сході Китаю вранці 16 лютого постраждали 17 осіб. 15 осіб вже витягли з-під завалів. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформаційний портал ecns.cn.
Лікарі надають всім постраждалим першу медичну допомогу. Один з них знаходиться у важкому стані.
Обвалення будинку сталося близько 5:50 за місцевим часом (23:50 за київським часом). На місці продовжують працювати рятувальники.
Причина обвалення ще не встановлена. Власник будівлі вже затриманий.
Нагадаємо, число загиблих в результаті обвалення будівельних конструкцій башти на електростанції в місті Фенчен східнокитайській провінції Цзянси зрослj до 74 осіб.