В результате обрушения дома на востоке Китая пострадали 17 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 16 февраля. УНН. В результате обрушения жилого дома в городе Фучжоу на востоке Китая утром 16 февраля пострадали 17 человек. 15 человек уже вытащили из-под завалов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информационный портал ecns.cn.
Врачи оказывают всем пострадавшим первую медицинскую помощь. Один из них находится в тяжелом состоянии.
Обрушение дома произошло около 05:50 по местному времени (23:50 по киевскому времени). На месте продолжают работать спасатели.
Причина обрушения еще не установлена. Собственник здания уже задержан.
Напомним, число погибших в результате обрушения строительных конструкций башни на электростанции в городе Фэнчэн восточнокитайской провинции Цзянси возросло до 74 человек.