Число погибших в результате обрушения на электростанции в Китае возросло до 74 человек

Еще двое получили ранения.

"Большинство из них - молодые люди. Все они работали на разрушенном строительном помосте внутри башни ", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН, 24 ноября в китайской провинции Цзянси произошло обрушение строящейся электростанции. Инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7:00 по местному времени.

Ранее сообщалось о 67 погибших.