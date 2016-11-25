Число погибших в результате обрушения на электростанции в Китае возросло до 74 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 25 ноября. УНН. Число погибших в результате обрушения строительных конструкций башни на электростанции в городе Фэнчэн восточнокитайской провинции Цзянси возросло до 74 человек, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Еще двое получили ранения.
"Большинство из них - молодые люди. Все они работали на разрушенном строительном помосте внутри башни ", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, 24 ноября в китайской провинции Цзянси произошло обрушение строящейся электростанции. Инцидент произошел на электростанции в городском округе Фэнчэн около 7:00 по местному времени.