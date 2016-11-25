Число загиблих в результаті обвалення на електростанції в Китаї зросло до 74 осіб

Ще двоє отримали поранення.

“Більшість з них — молоді люди. Всі вони працювали на зруйнованому будівельному помості всередині вежі,” — йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНН, 24 листопада у китайській провінції Цзянси сталося обвалення споруджуваної електростанції. Інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7:00 за місцевим часом.

Раніше повідомлялось про 67 загиблих.