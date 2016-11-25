Число загиблих в результаті обвалення на електростанції в Китаї зросло до 74 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. Число загиблих в результаті обвалення будівельних конструкцій башти на електростанції в місті Фенчен східнокитайській провінції Цзянси зросла до 74 осіб, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Ще двоє отримали поранення.
“Більшість з них — молоді люди. Всі вони працювали на зруйнованому будівельному помості всередині вежі,” — йдеться в повідомленні.
Як повідомляв УНН, 24 листопада у китайській провінції Цзянси сталося обвалення споруджуваної електростанції. Інцидент стався на електростанції в міському окрузі Фенчен близько 7:00 за місцевим часом.