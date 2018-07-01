ВМС України планує наростити присутність в Азовському морі

“Сьогодні підрозділи морської піхоти та артилерії Військово-Морських Сил виконують завдання із захисту підконтрольної смуги узбережжя Азовського моря. Систематично проводяться заходи з бойової підготовки з виконанням практичних артилерійських стрільб по навчальних морських цілях із берега та моря у взаємодії з підрозділами Національної гвардії й Державної прикордонної служби. У найближчій перспективі заплановано наростити військово-морську присутність в Азовському морі”, — повідомив І.Воронченко.

Нагадаємо, за час військового конфлікту на Донбасі загинув 51 військовий ВМС України.