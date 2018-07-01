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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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10 марта, 00:20 • 85686 просмотра

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9 марта, 09:44 • 120606 просмотра

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ВМС Украины планирует нарастить присутствие в Азовском море

ВМС Украины планирует нарастить присутствие в Азовском море

Киев  •  УНН

 • 13711 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Вооруженные силы Украины планируют нарастить военно-морское присутствие в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает УНН.

"Сегодня подразделения морской пехоты и артиллерии ВМС выполняют задачи по защите подконтрольной полосы побережья Азовского моря. Систематически проводятся мероприятия по боевой подготовке с выполнением практических артиллерийских стрельб по учебным морским целям с берега и моря в взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. В ближайшей перспективе планируется нарастить военно-морское присутствие в Азовском море", - сообщил И.Воронченко.

Напомним, за время военного конфликта в Донбассе погиб 51 военный ВМС Украины.

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