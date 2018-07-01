ВМС Украины планирует нарастить присутствие в Азовском море
Киев • УНН
КИЕВ. 1 июля. УНН. Вооруженные силы Украины планируют нарастить военно-морское присутствие в Азовском море. Об этом заявил командующий Военно-морских сил Вооруженных сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко, со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщает УНН.
"Сегодня подразделения морской пехоты и артиллерии ВМС выполняют задачи по защите подконтрольной полосы побережья Азовского моря. Систематически проводятся мероприятия по боевой подготовке с выполнением практических артиллерийских стрельб по учебным морским целям с берега и моря в взаимодействии с подразделениями Национальной гвардии и Государственной пограничной службы. В ближайшей перспективе планируется нарастить военно-морское присутствие в Азовском море", - сообщил И.Воронченко.
Напомним, за время военного конфликта в Донбассе погиб 51 военный ВМС Украины.