Власники домогосподарств Донеччини, які втратили майно через російські обстріли, можуть отримати компенсацію "єВідновлення"
Київ • УНН
Власники пошкоджених домогосподарств у селі Ярова Лиманської громади можуть отримати компенсацію за програмою "єВідновлення". Заявку можна подати через портал Дія або звернутися до місцевої комісії з обстеження пошкодженого житла.
Жителі села Ярова Лиманської громади, де пожежа пошкодила 40 домогосподарств, мають право на отримання компенсації за програмою "єВідновлення". Пише УНН із посиланням на пресслужбу Голови Донецької облдержадміністрації.
Жителі села Ярова, які втратили своє житло через пожежу, спричинену ворожим обстрілом, мають право на отримання компенсації за програмою "єВідновлення".
Для цього потрібно подати заявку через портал Дія або звернутися до місцевої комісії з обстеження пошкодженого житла.
Довідка
Пожежа на півночі області пошкодила 40 домогосподарств у селі Ярова Лиманської громади. Завдяки злагодженій роботі місцевої військової адміністрації та правоохоронців евакуйовано 16 мешканців — вони вже у безпеці і отримали всю необхідну допомогу.
Нагадаємо
росіяни 17 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Загинуло 2 людини, поранено 12, пошкоджено десятки будинків та адмінбудівель у різних районах. З лінії фронту евакуйовано 3351 особу.